Любой владелец автомобиля желает, чтобы он как можно меньше ломался. Для этого свое авто нужно своевременно и грамотно обслуживать, менять расходные материалы. Одним из важных расходников является моторное масло.

Для чего необходимо менять масло

Моторное масло предназначено для уменьшения трения между двигающимися во время движения металлическими элементами двигателя и, следовательно, их преждевременному износу. Поэтому замена масла в автомобиле — важное мероприятие, влияющее на срок бесперебойной работы двигателя.

Как часто нужно менять масло

В процессе эксплуатации автомобиля масло для двигателя меняет свои физические свойства. Оно загустевает, при этом забивая масляный фильтр. Либо наоборот, разжижается, перестав выполнять свою функцию смазки.

Поэтому этот расходный материал требуется не только регулярно обновлять, но и следить за его уровнем в двигателе, периодически осматривая масляный щуп. Пропуск своевременной замены масла в дальнейшем грозит такими серьезными проблемами с двигателем авто, как его капитальный ремонт.

Автопроизводители рекомендуют масло в двигателе через 10-15 тысяч пробега автомобиля. Однако, при влиянии некоторых факторов это придется делать чаще:

ежедневное простаивание в городских пробках;

манера езды в спортивном стиле;

сомнение в качестве приобретенного масла;

поездки по бездорожью;

высокая запыленность воздуха;

использование масла, не рекомендованного производителем автомобиля;

срок годности, указанный на упаковке.

Как выбрать масло для своего автомобиля

Для каждого типа двигателя необходима своя моторная смазка. В документах по эксплуатации автомобиля указывается тип, вязкость, количество и другие технические характеристики масла, заливаемого в двигатель. Обычно его покупают с запасом хотя бы литр — на доливку. Одновременно с маслом меняется и масляный фильтр, об этом также стоит позаботиться заблаговременно.

Приобретать масло желательно в надежных и проверенных торговых точках — только так можно быть уверенным в его качестве.

Как контролировать уровень и давление масла

Современные автомобили оснащены диагностическими системами контроля уровня и давления масла. При любом отклонении от нормы, на приборной панели загорится красный значок в виде масленки. Но не стоит полагаться только на бортовой компьютер, хотя бы раз в неделю уровень масла стоит проверить и щупом.

Многие автолюбители справляются с заменой масла своими силами, но при отсутствии опыта или гаража надежнее обратиться на станцию технического обслуживания.