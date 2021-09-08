Как подобрать автомобиль с пробегом?

В современных условиях далеко не у всех желающих обзавестись личным транспортом имеется возможность приобрести новый автомобиль из салона. В условиях ограниченного бюджета лучшим вариантом является покупка поддержанного автомобиля. Чтобы купить авто на вторичном рынке, в содержание которого не придется вкладывать много денег, необходимо с умом подходить к выбору.

Не стоит бросаться на первую понравившуюся модель. Нужно тщательно изучить предложения размещенный на сайтах для объявлений и проанализировать предлагаемые продавцами цены. Стоит учитывать не только личные предпочтения, но и технические характеристики, ликвидность на рынке и ремонтопригодность. Стоит учитывать, что в стоимость, указываемую в объявлениях, часто закладываются возможные торги. В итоге итоговая цена авто может быть на 5-10% меньше.

Кто продает подержанные машины?

Не следует связаться с перекупщиками. Их единственная задача заключается в получении максимальной выгоды с продажи. Для этого они скрывают имеющиеся у автомобиля дефекты, завышая цену в несколько раз. Самый безопасный вариант – покупка у частного лица. Это сами владельцы авто, которые знают о своих автомобилях практически все информацию.

Также можно обратиться к официальным дилерам. В их ассортименте автомобили с пробегом в наличии появляются благодаря схеме Trade-In, при которой владелец сдает свое авто в зачет стоимости новой машины. Главным плюсом приобретения у дилера является высокое качество машины. Перед продажей авто проходит полное техническое обслуживание. При необходимости производится замена деталей и узлов с использованием оригинальных запчастей.

На что обратить внимание?

Важно узнать, какие узлы и детали авто ремонтировалось и по какой причине. Разумеется, в интересах продавца не разглашать сведения о недостатках авто, чтобы продать его по более высокой цене. Поэтому искать все дефекты придется самому покупателю. Также можно позвать на помощь друзей, знакомых или родственников, которые хорошо разбираются в автомобилях.

Нужно обязательно обратить внимание на:

крашеные детали;

вмятины и царапины на кузове;

неродные стекла;

заменённые элементы передней панели;

провисший потолок.

Наибольшую помощь окажет изучение заводской документации. В ней максимально подробно указаны все использующие запчасти и детали, а также необходимое состояние. Если владелец машины менял какие-то комплектующие, но решил не сообщать об этом, документация поможет выявить обман.