Главная » Автосоветы

Компенсировать затраты на ремонт выхлопной системы продав катализатор

Просмотров 7 Опубликовано Обновлено

Содержание, обслуживание, эксплуатация автомобиля обходятся недешево. Особенно много средств уходит на ремонты, в процессе которых приходится заменять вышедшие из строя агрегаты и механизмы.

Сэкономить помогают программы лояльности в СТО, а еще, можно получить денежные средства для ремонта автомобиля, воспользовавшись такой услугой, как прием катализаторов в Москве и области.

Продать катализаторы можно несколькими удобными для автовладельца или гаража способами:

  • Заказать вызов специалиста для XRF анализа и оценки на месте. В этом случае деньги можно получить сразу.
  • Отправить катализаторы почтой. Оплата будет переведена клиенту после проведения оценки, в день прибытия груза.
  • Резидентам Москвы и области может быть быстрее и удобнее лично доставить катализатор в приемный пункт, проконтролировать исследования и при необходимости оспорить результаты оценки. Оплата одним днем.

Для выяснения деталей следует пообщаться с диспетчером на сайте компании, занимающейся приемом, обменом и скупкой катализаторов.

Как продать катализатор

Ориентировочную сумму за проданный катализатор можно рассчитать непосредственно на сайте, воспользовавшись простым и удобным калькулятором. Деньги выплачиваются на карту, через системы денежных переводов либо наличными, как удобно клиенту.

Проще всего посетить сайт компании и оставить онлайн-заявку, ответив на значимые для сделки вопросы. Можно так же оправить заявку письмом либо позвонить по указанному на сайте телефону.

Почему сдать катализатор выгодно

За бывший в употреблении катализатор, в зависимости от его марки автомобиля, можно получить единовременно до 35.000 рублей!

А ведь у некоторых автолюбителей в гараже давно валяется несколько штук, только вот не представилось возможностей получить с них хоть какую-то пользу.

Более того, в замости от количества и технологическо устройства имеющихся старых катализаторов, общей суммы выручки за их сдачу в приемлемый цех можно набрать сумму, достаточную для серьезного ремонта. Например, полностью компенсировать расходы на ремонт выхлопной системы.

Не следует забывать, что эксплуатировать негодный катализатор опасно и невыгодно. Неисправность выхлопной системы приводит к перерасходу топлива и к нарушениям в работе двигателя.

Отслуживший свой срок катализатор плохо очищает выхлопные газы и оказывает отрицательное влияние на окружающую, среду. Которая в крупных мегаполисах и так не в лучшем состоянии.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика