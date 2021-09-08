Компенсировать затраты на ремонт выхлопной системы продав катализатор

Содержание, обслуживание, эксплуатация автомобиля обходятся недешево. Особенно много средств уходит на ремонты, в процессе которых приходится заменять вышедшие из строя агрегаты и механизмы.

Сэкономить помогают программы лояльности в СТО, а еще, можно получить денежные средства для ремонта автомобиля, воспользовавшись такой услугой, как прием катализаторов в Москве и области.

Продать катализаторы можно несколькими удобными для автовладельца или гаража способами:

Заказать вызов специалиста для XRF анализа и оценки на месте. В этом случае деньги можно получить сразу.

Отправить катализаторы почтой. Оплата будет переведена клиенту после проведения оценки, в день прибытия груза.

Резидентам Москвы и области может быть быстрее и удобнее лично доставить катализатор в приемный пункт, проконтролировать исследования и при необходимости оспорить результаты оценки. Оплата одним днем.

Для выяснения деталей следует пообщаться с диспетчером на сайте компании, занимающейся приемом, обменом и скупкой катализаторов.

Как продать катализатор

Ориентировочную сумму за проданный катализатор можно рассчитать непосредственно на сайте, воспользовавшись простым и удобным калькулятором. Деньги выплачиваются на карту, через системы денежных переводов либо наличными, как удобно клиенту.

Проще всего посетить сайт компании и оставить онлайн-заявку, ответив на значимые для сделки вопросы. Можно так же оправить заявку письмом либо позвонить по указанному на сайте телефону.

Почему сдать катализатор выгодно

За бывший в употреблении катализатор, в зависимости от его марки автомобиля, можно получить единовременно до 35.000 рублей!

А ведь у некоторых автолюбителей в гараже давно валяется несколько штук, только вот не представилось возможностей получить с них хоть какую-то пользу.

Более того, в замости от количества и технологическо устройства имеющихся старых катализаторов, общей суммы выручки за их сдачу в приемлемый цех можно набрать сумму, достаточную для серьезного ремонта. Например, полностью компенсировать расходы на ремонт выхлопной системы.

Не следует забывать, что эксплуатировать негодный катализатор опасно и невыгодно. Неисправность выхлопной системы приводит к перерасходу топлива и к нарушениям в работе двигателя.

Отслуживший свой срок катализатор плохо очищает выхлопные газы и оказывает отрицательное влияние на окружающую, среду. Которая в крупных мегаполисах и так не в лучшем состоянии.