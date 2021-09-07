Для транспортировки некоторых видов продукции необходимо поддержание требуемых условий. Скоропортящиеся товары не только хранятся, но и перевозятся при определенных показателях температуры и влажности воздуха. В таком случае используются изотермические полуприцепы.

Особенности конструкции изотермических полуприцепов

Данную грузовую технику отличает наличие закрытого кузова, созданного из теплоизолированных сэндвич-панелей. Такие полуприцепы обладают хорошей герметизацией, которая обеспечивает стабильное и постоянное поддержание внутри полуприцепа необходимой температуры. Это позволяет доставлять продукты питания и другие скоропортящиеся товары до места назначения свежими.

Полуприцепы изотерма Тонар гарантируют перевозимому грузу изолированность от внешних факторов. От рефрижераторной грузовой техники изотермические фургоны отличаются отсутствием холодильного оборудования.

По конструкции изотермические полуприцепы являют собой термос. Особые панели предотвращают теплообмен между внешней средой и внутренним пространством кузова. Прицеп производится из металлических или деревянных деталей, которые затем обшиваются оцинкованной сталью. Роль термоизоляции выполняют панели из пенопласта толщиной около 10 см. Доступны варианты полуприцепов с легкой и толстой изотермой, что позволяет выбрать модели для транспортировки скоропортящегося груза на короткие или дальние расстояния.

Передняя стенка полуприцепа имеет закладные, благодаря чему можно дополнить фургон рефрижераторной установкой, расширив функционал техники.

Для загрузки и выгрузки продукции используется распашная дверь, установленная в задней части полуприцепа. Для того, чтобы продукцию было легко загружать и выгружать, настил в кузове выполняется из специальных материалов, которые предотвращают скольжение. Это облегчает труд рабочих, а также защищает продукцию от перемещения внутри кузова в процессе транспортировки.

Полуприцепы изотерма оптимальны для использования при температурах от -10 °С до +20 °С. Это гарантирует грузу свежесть и сохранность на протяжении всей транспортировки.

Области применения изотермических полуприцепов

Чаще всего данная грузовая техника используется для перевозки охлажденных или замороженных продуктов. Также она подходит для транспортировки овощей, фруктов, вяленых и копченых продуктов, различных кондитерских изделий, конфет и другого груза, которому необходимо находиться в условиях с температурой воздуха около +12 °С, а также с достаточной вентиляцией. Фургоны изотерма актуальны и для перевозки цветов.

Изотермические полуприцепы – это оптимальный выбор для перевозки продукции, которая нуждается в стабильной температуре в течение определенного промежутка времени.