В ситуации, когда вам потребовался срочный ремонт рукавов высокого давления (РВД), лучше всего обратиться в компанию «Гидростроймаш», осуществляющую свою деятельность в Москве и Московской области. Наши специалисты располагают всем необходимым для проведения работ по восстановлению элементов гидравлического оборудования.

Разновидности ремонтных операций

Ремонт РВД предполагает обновление одного или нескольких элементов изделия, что сокращает временные и материальные затраты на проведение восстановительных операций. Один из возможных вариантов решения проблемы – замена поврежденных фитингов, шлангов высокого давления или же устранение разрывов за счет установки ремонтной вставки.

В перечень услуг нашей компании входят следующие виды ремонтных операций:

восстановление и замена рукавов высокого давления по ценам, согласованным с заказчиком;

опрессовка гидравлических шлангов;

замена поврежденных элементов изделий.

Обратите внимание: в перечень производимых нами работ также входит изготовление РВД и гидравлических шлангов.

Для проведения оперативного ремонта вышедших из строя изделий на обслуживаемый объект направляется бригада специалистов, работающих круглосуточно без выходных дней. За выезд мобильной мастерской к месту проведения восстановительных операций в пределах МКАД мы не взимаем оплату! За пределами идет расчет: 50 руб./км.

Особенности ремонтных работ

Перед началом ремонтных работ в Москве и Московской области нашими специалистами оценивается возможность восстановления поврежденного изделия и целесообразность проведения этой операции. В отдельных случаях выгоднее изготовить новый РВД и заменить им поврежденный образец, что исключает возможность вторичной поломки. По согласованию с заказчиком выездной бригадой производится осмотр исправных рукавов с последующей оценкой их текущего состояния.

Поскольку мы занимаемся ремонтом 24 часа в сутки, в нашем распоряжении имеется все необходимое для срочного выезда на объекты, расположенные в пределах области.

Важно! Оформить заявку на проведение ремонтных работ вы также можете в любое время суток.

Рукава высокого давления относятся к категории сложных изделий, для ремонта которых потребуется расширенный комплект специального оборудования. Помимо этого, его проведение возможно лишь при наличии определенного опыта и знания современных методов восстановления гидрошлангов. Нередки ситуации, когда комплектующие от различных производителей отличаются своими техническими параметрами, а стандартные значения для фитингов, например, не совпадают. Непрофессиональное вмешательство и нарушение технологии ремонта способно привести к недопустимым последствиям. Именно поэтому при обнаружении поломки обращаться следует в нашу компанию!