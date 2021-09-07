Какие шумы в автомобиле должны насторожить автолюбителя?

Любому автолюбителю известно, что наличие посторонних звуков при начале движения, езде или торможении указывает на нарушения в работе некоторых узлов транспортного средства. Особенно это касается тех случаев, когда такие звуки слышны не несколько минут, а продолжаются в течение всего времени использования машины.

Определение источника шумов

Различные необычные звуки в авто сигнализируют о наличии технических проблем и требуют незамедлительной реакции. Стук указывает на наличие люфта в каком-то узле, обычно возникающего вследствие естественного износа. Другие виды шумов вызываются трением деталей машины друг о дружку. Нередко различные виды шумов возникают одновременно. Для установления источника шума надо первым делом определить, откуда он исходит. При этом следует учитывать, что металл хорошо проводит любые звуки, из-за чего они могут быть слышны не из тех мест, в которых появляются.

Основные виды шумов

В число самых распространенных шумов, говорящих о неполадках авто, входят следующие звуки:

Шипение работающего мотора. Чтобы устранить посторонние шумы двигателя такого рода, надо провести тщательный осмотр авто. Шипение говорит о выпуске моторного масла в каком-то месте.

Шум от коробки переключения передач при функционирующем на холостом ходу моторе. Обычно он вызывается проблемами с подшипником первичного вала, реже – проблемами с шестернями или подшипниками промежуточного вала. Точную причину можно узнать только после вскрытия КПП. Желательно немедленно выполнить переборку деталей автомашины, уделив повышенное внимание педалям. Свист говорит о полном отсоединении подшипника от места первоначальной установки, и исправить такую неполадку могут только специалисты автосервиса.

Шум во время торможения. Он является признаком неисправности колодок, которые надо заменить. В настоящее время выпускаются модели колодок, после стирания одного слоя в которых выдвигается второй, что увеличивает срок их службы.

Шум из колонки руля. Он свидетельствует о наличии проблем с рулевым управлением.

Треск и хруст во время движения. Чаще всего они вызываются неполадками в шарнире угловых скоростей.

При возникновении описанных выше шумов автовладельцу необходимо сразу же обратиться за помощью к мастеру. Промедление может привести не только к серьезным поломкам машины, но и к опасным дорожно-транспортным происшествиям.