Renault представила товарную версию кроссовера Megane E-Tech

Новый Mégane E´Tech Electric имеет длину 4,21 метра и поддерживает быструю подзарядку до 130 кВт.

Новый электрический Renault Mégane, который называется E-Tech Electric, выйдет в продажу в 2022 году.

Новая модель Renault имеет длину 4,21 метра и выглядит как нечто среднее между Mégane и Captur.

Интерьер в автомобиле новый с цифровой приборной панелью, которая выделяется, среди прочего, интеграцией сенсорного экрана почти квадратной формы.

В салоне пять сидений, а объем багажника составляет 440 литров. В моторной гамме заявлены два двигателя мощностью 130 л.с. (и 250 Нм) и 218 л.с. (и 300 Нм) и две батареи — 40 и 60 кВтч, которые обеспечивают автономность 300 км и 470 км соответственно. По заявлению бренда, аккумулятор новый и имеет на 20% больше емкости чем у Zoe. Платформа в новинке такая же, как у Nissan Ariya.

Привод передний, а разгон от 0 до 100 км / ч с более мощным мотором занимает 7,4 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой 160 км / ч. Заряжать батарею можно как от обычной розетки, так и от специальных зарядных станций.

Среди новаторских деталей выделяется специальная система доступа к батарее для пожарных. В случае пожара, как уверяют в Renault, с помощью этого люка пожар в аккумуляторах можно потушить за 5 минут.