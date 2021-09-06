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Mercedes-Benz показал на IAA новый большой электрический кроссовер Maybach

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Mercedes называет новинку «почти серийным автомобилем», но дата выпуска пока не сообщается.

Автопроизводитель заявил, что он выйдет после внедорожника Mercedes-Benz EQS, производство которого начнется в 2022 году.

Mercedes-Maybach EQS — это концептуальный автомобиль, который выделяет два основных момента: во-первых, будет внедорожник на полностью электрической платформе EVA2, совместно используемый с EQS и EQE.

Во-вторых, у Maybach впереди большое будущее. Фактически, внедорожник EQS, представленный с этой концепцией, намного опережает в плане технологий и роскоши текущие модели электрических внедорожников Daimler.

Mercedes-Benz показал на IAA новый большой электрический кроссовер Maybach

Новый внедорожник EQS от Daimler, который выйдет на рынок в следующем году как модель 2023 года, будет напрямую конкурировать с BMW iX, Tesla Model X и другими полностью электрическими внедорожниками премиум-класса.

В отличие от своих более дешевых собратьев, он будет доступен только с электродвигателями на передней или задней оси, обеспечивая мощность и тягу, на которые могут рассчитывать покупатели текущих моделей GLE и GLS.

Тем не менее запас хода может немного разочаровать автомобилистов, так как машина больше рассчитана на поездки в черте города.

Mercedes-Benz показал на IAA новый большой электрический кроссовер Maybach

Но хотя эти соображения могут беспокоить обычных покупателей внедорожников, они вряд ли повлияют на покупателей Maybach.

Mercedes-Maybach EQS имеет двухцветную окраску кузова с хромированной полосой, 24-дюймовые колеса и хромированный задний спойлер.

Mercedes-Benz показал на IAA новый большой электрический кроссовер Maybach

Между тем, интерьер призван обеспечить роскошное путешествие. Чего только стоит ковер из искусственного меха, ваза для цветов, а также встроенный холодильник для напитков. Белые и синие материалы в салоне дополнены акцентами из розового золота.

Иными словами, концепт Mercedes-Maybach EQS — это не что иное, как полностью электрический аналог потрясающего внедорожника Mercedes-Maybach GLS, который приводится в движение 4,0-литровым двигателем V8.

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