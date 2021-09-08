Skoda анонсировала премьеру нового купеобразного кроссовера

Skoda анонсировала новый купеобразный кроссовер на электрической тяге.

Чешский автопроизводитель на фото показал купеобразную версию кроссовера Enyaq iV, правда пока ее продемонстрировали в камуфляжной пленке, но даже через нее уже можно рассмотреть некоторые особенности электрокара.

Будущая новинка получит переднюю часть от обычной версии Enyaq iV, но задняя часть кроссовера будет отличаться покатой крышей и линией остекления.



Заднюю часть автомобиля выполнят в стиле концепта Skoda Vision iV, который впервые показали на Женевском автосалоне в марте 2019 года.

Уже известно, что в Skoda Enyaq Coupe коэффициент лобового сопротивления составит 0,247. Модель на рынке будет предлагаться в трех модификациях.

Базовая получит один 179-сильный мотор, более дорогая будут оснащаться 204-сильным силовым агрегатом, а самая мощная двумя электрическими агрегатами общей мощностью 265 л.с.

Skoda Enyaq Coupe полноценно представят в начале 2022 года.