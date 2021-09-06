Volkswagen показал предвестника ID.Buzz с автопилотом

Предстоящий электромобиль Volkswagen ID.Buzz станет стартовой площадкой для системы автономного вождения.

Система, оснащенная лидаром, была разработана в сотрудничестве с американской фирмой Argo AI, связанной с Ford.

Прототип также дает наиболее полное представление о серийном ID.Buzz.

На пресс-конференции, предшествующей автосалону в Мюнхене в 2021 году, председатель Volkswagen Group Герберт Дисс и основатель Argo AI Брайан Саленски поделились более подробной информацией о совместных усилиях по расширению масштабов автоматизированного вождения.

Электрический ID.Buzz, это ретро-футуристический минивэн, который разделяет стилистику оригинального VW Microbus и поможет запустить технологию автономного вождения.

Представленная новинка это первый взгляд на автономный прототип ID.Buzz — самое ясное представление о долгожданном преемнике Microbus. Ожидается, что больше информации появится ближе к дате поступления в продажу фургона в ближайшие несколько лет.

Что касается самой автономной технологии, компания в первую очередь сосредоточится на городских районах, где такие автомобили, как ID.Buzz, могут использоваться в качестве автономных шаттлов и для служб доставки.

Система, разработанная Argo AI, использует лидарные модули, камеры, радары и бортовой компьютер, чтобы смотреть на расстояние до 400 метров вперед и искать препятствия.

Он призван обеспечить плавный и приближенный к человеку стиль вождения. Специалисты из 33 стран в настоящее время работают над программным обеспечением, которое использует машинное обучение для постоянных улучшений.

Программное обеспечение может позволить автомобилю перемещаться без GPS, если это необходимо, и система не потребует каких-либо изменений или обновлений существующей инфраструктуры. Однако Argo AI заявляет, что система способна адаптироваться к новым функциям инфраструктуры, которые могут быть добавлены в будущем.