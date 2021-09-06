Skoda переписала в России прайсы на три свои модели в сентябре 2021 года

В России продолжают мониторить цены на новые автомобили и недавно эксперты выяснили, что в сентябре подорожали три модели чешской марки.

Измененный прайсы получили Karoq, Rapid и Octavia. Их стоимость в зависимости от модели и комплектации выросла на 28-52 тыс. рублей.

На 28 тыс. рублей подорожал Rapid, стоимость которого теперь варьируется от 992 000 до 1 391 000 рублей.

Еще больше прибавил в цене Karoq, у которого комплектации стали дороже на 46 тыс. рублей. Его цена начинается от 1 611 000 до 2 125 000 рублей.

Ну и сильнее всех подорожал Octavia, у которого стоимость теперь варьируется от 1 542 000 до 2 267 000 рублей.