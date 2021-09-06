Hyundai Creta возглавил ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов российского рынка

Hyundai Creta снова стал самым востребованным кроссовером в России по итогам августа 2021 года.

В отчетный период россияне купили 5 502 таких автомобиля, а это оказалось на 28% меньше.

Renault Duster стал вторым с объемами продаж 3592 ед. (+16%), а в тройке лидеров расположилось семейство LADA Niva – 3 438 ед. (-12%).

Volkswagen Tiguan и Kia Sportage оказались следующими в списке. Их было продано 2 350 ед. (-30%) и 1967 шт.(-32%) соответственно. В десятку самых востребованных кроссоверов еще вошли:

Toyota RAV4 (1888 ед., -25%),

Renault Arkana (1696 ед., +21%),

Hyundai Tucson (1584 ед., -33%),

Kia Sorento (1559 ед., -13%),

Renault Kaptur (1547 ед., -13%).