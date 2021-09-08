Volkswagen анонсировал новый компактный электрический кроссовер ID. LIFE

Volkswagen на автосалоне в Мюнхене представила еще один электрический концепт, который через четыре года станет серийным.

Новинка получила название ID. Life, и представляет собой компактный городской автомобиль, который автопроизводитель позиционирует как кроссовер.

У концепта заявленный дорожный просвет 190 мм, а угол въезда и съезда равен 26 и 37 градусов соответственно.



Длина ID. Life составляет 4091 мм. Концепт создан на укороченной платформе MEB, при этом инженерам в электрокаре удалось разместить аккумулятор емкостью 57 кВтч и электрический двигатель мощностью 231 л.с. С такой силовой установкой ID. Life способен совершать разгон до «сотни» за 6,9 секунды.

Максимальная скорость городского электрокара составляет 180 км/ч, запас хода 400 км. Также реализована поддержка быстрой зарядки, с которой за 10 минут можно пополнить запас аккумулятора на 160 км.

В салоне нашлось место для игровой консоли, вместо боковых зеркал производитель установил камеры, а панель приборов разместили на рулевом колесе. Также есть проекционный дисплей.

Объём багажного отделения при сложенном заднем диване составляет 1285 литров. По предварительным данным, ID. Life на рынке будет стоить от 20 тыс. евро.

В модельном ряду компании ID. Life расположится ниже хэтчбека ID.3, который в Европе сейчас стоит от 35 460 евро.