Компания Smart на автосалоне в Мюнхене показала концепт кроссовера №1

Он примерно такой же большой, как Mini Countryman.

Представленная сегодня концепция №1 не только сигнализирует о будущем только электромобилей, но и подчеркивает цель Smart по выпуску автомобилей значительно большего размера, чем ForTwo и ForFour.

При длине 4,29 метра, ширине 1,91 метра и высоте 1,70 метра новый концепт кроссовера Smart примерно такой же большой, как и Mini Countryman.

Разрабатываемая с нуля модель электрокара с короткими передними и задними свесами, имеет удивительно длинную колесную базу для своего все еще миниатюрного размера — 2,75 метра.

В серийном производстве малолитражный электрический кроссовер будет иметь третье заднее сиденье, чтобы еще раз продемонстрировать намерение Smart продавать автомобили в более дорогих сегментах.

Другие технические характеристики, помимо размера и конфигурации сиденья, не разглашаются, но само собой разумеется, что эти задние двери предназначены исключительно для демонстрационного автомобиля в Мюнхене.

Обещается поддержка технологии быстрой зарядки и беспроводных обновлений, а также большой запас хода и информационно-развлекательная система нового поколения.

Компания также заявляет, что серийная версия получит «высочайший уровень динамической управляемости», что говорит о том, что Daimler и Geely хотят придать проблемной компании привлекательность взрослого бренда.

Ожидается, что в следующем году готовый к производству электрический кроссовер, сделанный в Китае, поступит в продажу, в том числе и в Европе.