К 2040 году Hyundai в Европе будет продавать только электромобили

Компания постепенно откажется от двигателей внутреннего сгорания на большинстве основных рынков.

Двигатель внутреннего сгорания живет в одолженное время, поскольку все больше и больше автопроизводителей постепенно переходят на электромобили.

Hyundai — последний производитель автомобилей, представивший свою амбициозную дорожную карту по достижению углеродной нейтральности, но речь идет не только о электромобилях с батарейным питанием, поскольку южнокорейская марка также привержена водородным двигателям.

Европа — первый регион, в котором Hyundai откажется от бензиновых и дизельных двигателей, а 2035 год — это крайний срок для ДВС на Старом континенте.

Это не слишком удивительно, учитывая, что у Европейской комиссии уже есть предложение, ожидающее голосования, которое, если оно будет одобрено, фактически запретит автопроизводителям продавать машины с традиционными силовыми агрегатами к середине следующего десятилетия.

В заявлении, сделанном сегодня на открытии выставки IAA в Мюнхене, также упоминается, что 2040 год станет годом, когда Hyundai станет чисто электрическим брендом на большинстве основных мировых рынков.

К тому времени, по оценкам компании, на электромобили на аккумуляторных батареях и на электромобили на топливных элементах будет приходиться 80 процентов ее общего годового объема продаж после достижения 30 процентов в конце этого десятилетия. К 2045 году все глобальные операции компании будут работать на возобновляемых источниках энергии.

Hyundai решила инвестировать и в развитие водородных технологий, стоит упомянуть, что новая модель Nexo была подтверждена на 2023 год, а минивэн, использующий такой же тип силовой установки, должен поразить рынок. Во второй половине десятилетия будет запущен большой внедорожник на топливных элементах.