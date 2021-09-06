IAA Mobility: BMW представила концепт электрокара Circular из вторсырья

BMW i Vision Circular Concept также занимает центральное место на стенде компании в Мюнхене.

Концепт BMW i Vision Circular — это компактный четырехместный электромобиль будущего, созданный к 2040 году.

Он ориентирован на экологичность и роскошь, а его дизайн основан на использовании материалов, полностью пригодных для вторичной переработки, включая даже аккумуляторную батарею.

С точки зрения дизайна концепция i Vision Circular представляет собой уникальный подход к текущему языку BMW.

Фирменные решетки радиатора остались прежними: фары встроены в крепления решетки на каждом углу, а уникальные светодиодные акценты в других местах решетки.

Лобовое стекло и крыша образуют единый кусок стекла. Колеса соответствуют дизайну, фары и решетки радиатора с тонкими спицами, а задняя часть выполнена в аналогичном стиле с одной светодиодной полосой.

В интерьере используется смесь уникальных материалов и то, что BMW называет «новыми методами соединения».

Например, 3D-печать на приборной панели снижает используемое количество клея и создает уникальный цельный дизайн со встроенными кристаллическими материалами.

И вместо традиционного сенсорного экрана в центре приборной панели информация расположена над приборной панелью в нижней части лобового стекла.

Также особенными являются четыре сиденья в салоне. BMW создала эти кресла лавандового цвета из переработанного пластика, и все четыре из них заключены в алюминиевую раму светло-золотистого цвета. Даже руль был напечатан на 3D-принтере с использованием специальной древесной пудры.

Концепт BMW i Vision Circular не поступит в производство — по крайней мере, в ближайшее время, возможно, в 2040 году мы увидим нечто подобное. Но BMW будет использовать некоторые из этих уникальных технологий переработки в своих будущих моделях.