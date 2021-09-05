УАЗ рассказал о продажах своих автомобилей с АКП в России

В компании УАЗ поведали, как продаются автомобили, оснащенные автоматической коробкой передач.

Как сообщает «Автостат», ссылаясь на данные пресс-службы, лучше всех продаются версии с АКП внедорожника Патриот. В общих продажах модели такая модификация занимает 45%.

Также автоматической КП оснащается и пикап, правда доля такого варианта в продажах модели составляет 15%.

Эти автомобили представлены с 6-скоростным автоматом Punch Powerglide 6L50, который работает с 2,7-литровым 150-сильным двигателем.