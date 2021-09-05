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Составлен ТОП-5 лучших подержанных рамных внедорожников в РФ

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Рамные внедорожники всегда пользуются хорошим спросом благодаря своим внедорожным характеристикам и надежностью.
На вторичном рынке представлено немало моделей таких авто, среди которых эксперты рекомендуют выбрать УАЗ Патриот, оказавшийся на последнем месте составленного ТОП-5.

На вторичном рынке таких автомобилей немало и среди них можно найти достойный экземпляр за относительно небольшую сумму.

Еще лучшим рамным внедорожником рынка подержанных машин эксперты «Автоновостей дня» назвали Kia Sorento с дизельным или бензиновым двигателем, а также с автоматической или механической КП.

На третьей строчке находится SsangYong Rexton, который также представлен в версиях с бензиновым или дизельным мотором, а также с механикой или автоматом.

На второй строчке рейтинга находится Toyota Land Cruiser Prado, ну на первое место определили Mitsubishi Pajero Sport.

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