С начала осени Ульяновский автомобильный завод изменил прайсы для своих автомобилей в большую сторону.

Так, все автомобили УАЗ подорожали с сентября на 10-25 тыс. рублей, причем меньше всего подорожали коммерческие модели СГР («Буханка»).

Их стоимость варьируется от 882 тыс. до 1,135 млн рублей. Остальные автомобили продаются по цене на 25 тыс. рублей больше.

Например, патриот теперь имеет стоимость от 1 069 000 до 1 545 000 рублей, а минимальная стоимость «Хантер» и «Пикап» составляет 942 000 и 1 094 000 рублей соответственно.