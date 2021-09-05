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Audi сохранит аналоговые приборы и кнопки в новых моделях электромобилей

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В самых современных автомобилях физических кнопок становится все меньше, их заменяют на виртуальные, но полностью отказаться от клавиш автопроизводители пока не могут.

Премиальные марки уже к минимуму свели количество физических кнопок, которые заменили сенсорными панелями и экранами мультимедийной системы.

Но в Audi заявляют, что электрические модели компании все равно сохранят привычные кнопки и ручки, от которых компания не будет спешить отказываться.

Причем некоторые элементы перекочуют от моделей с классическими ДВС.

Об этом было сказано на презентации концепта Gransphere, у которого в салоне появились виртуальные кнопки.

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