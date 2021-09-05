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Бюджетный электрический хэтчбек Tesla без руля и педалей выйдет в 2023 году

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Информация про доступный автомобиль от компании Tesla стала появляться еще в конце прошлого года.

Предположительно, он на рынке будет предлагаться под названием Model 2, и если ранее сообщалось что это будет удешевленный пятидверный хэтчбек для китайского и европейского рынка, то сейчас появилась совсем иная информация.

По данным издания Electrek, новый хэтчбек появится в 2023 году, и это будет полностью автономная модель баз руля и педалей.

Информация про отсутствие привычных органов управления поступила от главы компании Илона Маска.

На собрании сотрудников Tesla Маск спросил: «Хотим ли мы, чтобы эта машина была с рулевым колесом и педалями?».

Исходя из этого было выдвинуто предположение, что самый дешевый электрокар компании будет самым продвинутым.

Ранее сообщалось, что Model 2 будет стоить около 1,8 млн рублей, и такую низкую цену удастся установить благодаря снижению стоимости тяговых батарей.

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