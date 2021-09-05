Марка Dacia презентовала новый семиместный универсал Jogger

Новая модель румынской марки стала самой габаритной в модельном ряду.

Dacia на европейском рынке представила новый семиместный минивэн с высоким дорожным просветом.

Новинка получила название Jogger, и ее автопроизводитель позиционирует как кроссвэн, то есть смесь кроссовера и минивэна.

На старте продаж Jogger будет предлагаться только с литровым ДВС и шестиступенчатой механической коробкой передач, а позже моторную гамму расширят и появятся автоматические трансмиссии.

Будет даже предлагаться версия, работающая как на бензине, так и на природном газе, а в дальнейшем появится и гибридная версия силового агрегата.

Передняя часть салона Jogger практически полностью повторяет интерьер новых Sandero и Logan. На центральной консоли находится сенсорный экран мультимедийной системы, ниже него воздуховоды, а под ними блок управления климатической установкой.

Общая длина автомобиля составляет 4,55 метра, объём багажного отделения 708 литров, но это при сложенном третьем ряде, если дополнительно сложить второй ряд сидений, то автовладельцу станет доступен объём в 1819 литров.

На европейском рынке Dacia Jogger станет доступен для заказа в ноябре 2021 года, в дилерских центрах модель появится в феврале 2022 года.