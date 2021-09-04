Водителям в РФ объяснили, почему даже атмосферный мотор нельзя сразу глушить после поездки

После парковки не стоит сразу останавливать работу двигателя, механики советуют дать ему немного поработать на холостых оборотах.

Такой совет применим к атмосферным и турбированым агрегатам. Специалисты заявляют, что это в будущем позволит сэкономить на обслуживание самого главного элемента автомобиля.

После парковки авто не следует сразу глушить атмосферный ДВС, так как нужно дать ему немного поработать на холостых оборотах, что охладит двигатель, а масло с запасом смажет все детали.

При резкой остановке силового агрегата после нагрузки тонкая пленка масла сразу коксуется и пригорает, что снижает ресурс самого мотора.

С турбомотором стоит поступать аналогичным способом, так как в нем еще есть раскаленная после нагрузки турбина, и она после остановки транспортного средства продолжает работать некоторое время без должной смазки