Перечислены 3 признака, указывающих что от автомобиля нужно избавляться

Автомобильные эксперты в РФ обратили внимание на признаки, которые говорят о необходимости продажи машины.

3 признака, указывающих что от автомобиля нужно избавляться перечислили эксперты «За Рулем», которые отметили, что в целом менять машину нужно каждые 3-4 года, но в России этот показатель составляет почти 5 лет.

При этом некоторые автомобилисты и вовсе настолько любят свой автомобиль, что не замечают, во сколько им обходится содержание и ремонт.

Первым признаком, который говорит, что машину пора продавать, назвали ржавчину. Ее появление в скрытых полостях кузова не сулит ничего хорошего, другое дело, когда ржавчина появляется в местах видимых повреждений, и обычно речь идет об авто возрастом старше 7 лет.

Кузовной ремонт автомобилей обходится очень дорого, поэтому при первых признаках появления ржавчины без видимых причины, советуют от машины избавиться.

Постоянные мелкие поломки, также назвали причиной, по которой стоит продать транспортное средство.

Повышенный расход топлива и масла тоже оказался признаком, указывающим, что от автомобиля нужно избавляться, а особенно если появляются масляные пятна под днищем. В таком случае советуют сделать диагностику и оценить предстоящие вложения.