Внедорожник LADA Niva Legend тоже получил 122-сильный мотор ВАЗ-21179

Внедорожник получил силовой агрегат, лишенный «детских болячек».

Российская компания «Супер-Авто» выпустит 300 ед. LADA Niva Legend с 1,8-литровым 122-сильным ДВС, который сейчас устанавливают на LADA Vesta. Каждый автомобиль будет индивидуально сертифицирован.

Несмотря на новый силовой агрегат у LADA Niva Legend оставят «родную» пятиступенчатую механическую коробку и полный привод. К тому же у нее сохранят и навесное штатное оборудование.

По словам конструктора «Супер-Авто» Михаила Ледяева, 122-сильный ДВС для LADA Niva Legend настроен на плавный разгон, поэтому до первой «сотни» внедорожник будет разогнаться за 12-13 сек, а это на 4-5 секунд быстрее, чем разгон с обычным 1,7-литровым 83-сильным агрегатом модели.

Сам двигатель будет устанавливаться уже доработанный без «масложора».

Стоимость новинки будет составлять около 1,2 млн рублей, такая высокая цена обусловлена штучным производством и индивидуальной сертификацией.