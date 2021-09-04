Автоэксперты рассказали, какой годовой пробег можно считать идеальным для автомобиля

Эксперты в России подготовили некоторые рекомендации, которые можно учитывать при выборе подержанной машины, а также назвали идеальный годовой пробег.

Впрочем, опубликованные «РГ» данные условные, так как в каждом конкретном случае, маленький или большой пробег может указывать как на убитый, так и вполне неплохой экземпляр авто.

Также было отмечено, что в целом показания пробега на одометре и соотношение его с возрастом машины вовсе не означает, что перед нами идеальный или наоборот убитый автомобиль.

Эксперты советуют при выборе авто с пробегом выяснять всю доступную о нем информацию, в том числе и узнать реальный пробег конкретного экземпляра, обратившись к дилеру.

Если продавец откажется от проверки пробега, то тут уже можно заподозрить неладное. Если машина работала в такси, то на это укажут потертые сидения, ремни безопасности, пороги, а также много потертостей, сколов или вмятин.

Что же касается идеального пробега для авто, то тут назвали показатель не более 75 тыс. км для модели возрастом 4-5 лет.

Если машина мало бывала в пробках и имеет средний пробег 15 тыс. км, то такой экземпляр также рекомендуют к покупке.