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Калининградский «Автотор» лишили компенсаций утильсбора за машины BMW

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BMW Group планировала строить собственный завод в России, и ранее на него были даже поданы документы, но дальше этих действий дело не сдвинулось.
Немецкому автопроизводителю выгоднее завозить автомобили из-за рубежа, и все издержки переложить на конечного покупателя.

Но для снижения стоимости популярных моделей компания может расширить партнерство с «Автотором», на котором собирают некоторые модели BMW.

Сейчас льготы для производства машин BMW в России закончились. Они действовали до июля текущего года.

Конвейерную линию крупноузловой сборки уже покинули седаны 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, X3 и X4.

Остались только BMW X5, X6 и X7. В связи с этим перечисленные модели стали поступать в РФ из других стран, а это вызвало рост цен.

Несмотря на лишение льгот, «Автотору» могут возмещать таможенные пошлины, и это для BMW может стать новым толчком для продления контракта на крупноузловую сборку в России.

Но для этого немцам нужно изменить условия СПИКа, а вот решатся ли они на это или нет пока неизвестно.

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