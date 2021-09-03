Какую выбрать рацию для дальнобойщика?

При перевозке грузов на дальние дистанции водители, кроме мобильных телефонов, используют возможности радиосвязи. Автомобильная рация нужна и на федеральных трассах, и в районах, где не ловит связь, для общения с коллегами и начальством. Как купить портативную рацию по техническими характеристиками, подходящими для дальнобойщика? Различные модели автораций сравнивают по нескольким параметрам.

Технические особенности раций для дальнобойщиков

При работе радиостанции в движении, передаче сигналов на значительные расстояния важны:

мощность

диапазоны рабочих частот

защита корпуса

емкость аккумулятора

голосовая активация работы

Российские водители рейсового транспорта общаются на коротковолновом диапазоне 27 МГц. Канал дальнобойщиков известен как пятнадцатый. Маломощные устройства, работающие в КВ-диапазоне, не требуют регистрации.

Но покупка радиостанции, транслирующей сигналы на средних волнах, сопровождается получением разрешения. Причем регистрация нужна даже для моделей с мощностью ниже 10 Вт.

Авторации Baofeng с защитой уровня IP5X, IP6X выдерживают эксплуатацию в условиях резких температурных перепадов, запыленности, повышенной влажности. По такой радиостанции можно разговаривать, когда идет сильный дождь.

Частая зарядка оборудования связи в дальней дороге не является приоритетным занятием. Поэтому покупатели выбирают радиостанции Baofeng с минимальной емкостью аккумулятора на 1500 и более mAh. Кроме того, авторация должна подключаться к автономным зарядным устройствам.

Дистанционная активация рации, или включение радиостанции голосом, очень удобно за рулем. В таких случаях можно вести фуру и не снимать руки с руля. Авторация автоматически выходит в эфир после выхода из спящего режима — активации голосом владельца.

Дополнительные опции раций

Автомобильные радиостанции дальнобойщиков, как правило, оснащают кнопками SOS. После нажатия клавиши рация немедленно отправляет тревожный сигнал. В некоторых ситуациях незаменимым оказывается встроенный аварийный аккумулятор.

Почему дальнобойщики выбирают радиостанции Baofeng

Из-за многоканальности автомобильная рация сохраняет в оперативной памяти основные каналы по которым ведутся переговоры. Компактное портативное оборудование не требует стационарной установки. Универсальную рацию можно использовать в любых условиях.

Радиостанции «Баофенг» обеспечивают уверенный прием сигналов. Авторация работает в радиусе более 20 км.

Внешние наушники передают сигнал высокого качества. При переговорах водитель может вести машину, заниматься другими делами.

Существенным преимуществом рации Baofeng является приемлемая стоимость. Цена электронного оборудования ниже средней по России на рации с аналогичными техническими характеристиками.

Современные портативные рации по цене, выгодной покупателю с любым достатком, прослужат долгие годы. Это универсальное оборудование для приема и передачи радиосигналов — дальнобойщики всегда будут на связи и надежно защищены от любых неожиданностей.