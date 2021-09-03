Чехлы для сидений автомобиля выполняют целый ряд функций. Существует несколько разновидностей этих изделий. Среди них одной из наиболее популярных являются накидки.

Основные функции накидок на сиденья авто

Главное предназначение накидок на сиденья авто заключается в повышении комфортности нахождения в салоне водителя и пассажиров. Этими изделиями укомплектовано подавляющее большинство машин. Автовладельцы охотно покупают накидки на сиденья автомобиля, поскольку они выполняют одновременно следующие функции:

предотвращают преждевременный износ обивки автокресел;

улучшают дизайн салона;

обеспечивают удобство езды для водителя и пассажиров.

Меховые накидки согревают сидящих на них людей в прохладную погоду. Если водитель страдает болезнями поясницы и спины, то он может заказать эксклюзивную накидку с включениями из собачьей шерсти, которая оказывает благотворное влияние на здоровье.

Главные принципы выбора накидок на сиденья авто

От правильности подбора накидки на сиденье машины зависит удобство управления и езды в ней. Количество разнообразных моделей этих изделий очень велико, а потому выбрать подходящий вариант нелегко. При решении этой задачи надо учитывать несколько важнейших критериев. Прежде всего, необходимо различать летние и зимние накидки. Первые обычно изготавливаются из легких тканей, вторые – из меха и плотных тканей. Летние и зимние накидки следует менять в соответствии с текущим временем года.

Кроме того, нужно обратить внимание на наличие крепежей и отверстий, при помощи которых накидки будут удерживаться на сиденьях. Нельзя допускать падения накидки с обивки. Существуют следующие виды накидок на автомобильные кресла:

Накидка-майка. Она покрывает сиденье не полностью, а лишь ту его часть, которая контактирует с телом.

Классическая. Она накрывает всю фронтальную часть сиденья, в том числе боковины.

Накидка-чехол. Она обеспечивает полную защиту сидений, включая подголовники.

Материал изготовления и дизайн накидок выбираются в соответствии с эстетическими предпочтениями автовладельца. Они должны обеспечивать практичность и привлекательный внешний вид этих изделий.

Каждый автовладелец самостоятельно принимает решение о выборе одного из вариантов. Но какой бы накидке не было отдано предпочтение, она должна надежно крепиться к автокреслу и не перемещаться при изменении положения тела сидящего на нем человека.