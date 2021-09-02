Mercedes-Benz представил коллекцию надувной одежды из подушек безопасности

Коллекция одежды была выпущена в честь 40-летия с момента выпуска первой надувной подушки безопасности.

Одежда сделана из переработанных подушек безопасности, и да, они надуваются.

40 лет назад Mercedes-Benz представил свою первую надувную подушку безопасности в качестве дополнительной удерживающей системы (SRS) на седане W126 S-класса.

Поскольку системы безопасности и технологии были очень важны для Mercedes, компания решила, что для того, чтобы отметить это событие, требуется что-то особенное.

Одежда создавалась совместно с модельером Хероном Престоном, который и придумал концептуальную коллекцию Airbag.

Вся одежда создавалась из переработанных подушек безопасности, и она способна надуваться, правда, как происходит активация в компании не сообщили.

Общественности необычную одежду покажут в Берлине на мероприятии Mercedes-Benz Fashion Week, которое пройдет в период с 6 по 8 сентября.