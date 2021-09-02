Opel тестирует универсал Astra 2022 модельного года

В июле Opel представил обновленную Astra 2022 года, представив стильный хэтчбек с резкими линиями и спортивным хладнокровием.

Но хэтчбек Astra — не единственный доступный кузов, и новые шпионские снимки показывают, что Astra Sports Tourer также претерпевает серьезные изменения.

На фотографиях показан тестовый автомобиль с задней частью, покрытой камуфляжем, хотя никакие покрытия не могут скрыть удлиненную линию крыши универсала.

Astra Sports Tourer очень похож на обычный хэтчбек Astra, особенно спереди. Оба имеют одинаковый дизайн передней части с фирменной решеткой Vizor.

Желто-черный камуфляж искажает любые детали дизайна, хотя он должен быть таким же стильным и гладким, как и остальной дизайн.

Ожидается, что производитель в Sports Tourer не внесет каких-либо других существенных изменений. Интерьер должен быть идентичен тому, что показан в хэтчбеке. Сходство также означает, что Astra Sports Tourer разделит множество бензиновых и дизельных силовых агрегатов.

Новый Sports Tourer может быть немного больше, чем модель, которую он заменяет, поскольку новый хэтчбек Astra тоже немного больше, чем предшественник. Он также должен быть оснащен новейшими функциями и технологиями безопасности. Ожидается, что Opel Astra Sports Tourer дебютирует в начале следующего года и поступит в продажу до 2023 года.

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