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Land Rover посвятил новую спецсерию Defender фильму о Джеймсе Бонде

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Внедорожник выйдет ограниченным тиражом – 300 ед.
Land Rover показала специальную версию Defender под названием V8 Bond, которая посвящена выходу 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», который выйдет в прокат в конце сентября.

Land Rover посвятил новую спецсерию Defender фильму о Джеймсе Бонде
Специальная версия будет предлагаться как в трехдверном, так и пятидверном исполнении, и все экземпляры выполнены в черном цвете с синими тормозными суппортами.

На кузове также нанесены шильдики 007, а в виде таких цифр выполнена и околодверная подсветка.

На экране мультимедийной системы при запуске двигателя внедорожника будет высвечиваться специальная заставка, посвященная бондиане.

В движение спецверсия будет приводиться пятилитровым V8 с 525-сильной отдачей. Силовой агрегат работает только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон Land Rover Defender до первой «сотни» составляет 5,2 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке 240 км в час. Цену на Defender V8 Bond британский автопроизводитель пока не стал озвучивать.

Land Rover Land Rover Defender Land Rover Defender V8 Bond
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