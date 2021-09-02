6 компаний повысили цены на автомобили в РФ во второй половине августа 2021 года

В конце лета многие автопроизводители воздержались от изменения цен на свои автомобили, и во второй половине августа только 6 автопроизводителей повысили стоимость машин.

Ожидается, что новая волна удорожаний будет в сентябре.

Как сообщили специалисты «Автостат», среди марок, повысивших цены, оказалась Kia, у которой автомобили стали дороже в среднем на 0,5-2,0%.

Исключением стала модель Rio, которая стала дороже на 0,8-1,1% в зависимости от комплектации.

Также прайсы пересмотрели Mazda, Nissan и Subaru, причем у последних подорожали большинство моделей. У компании Jeep машины стали дороже на 1,4-2,2%, а также стоимость 15 моделей переписала BMW (на 0,5 – 5,2%).