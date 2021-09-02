Главная » Новости

6 компаний повысили цены на автомобили в РФ во второй половине августа 2021 года

Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

В конце лета многие автопроизводители воздержались от изменения цен на свои автомобили, и во второй половине августа только 6 автопроизводителей повысили стоимость машин.

Ожидается, что новая волна удорожаний будет в сентябре.

Как сообщили специалисты «Автостат», среди марок, повысивших цены, оказалась Kia, у которой автомобили стали дороже в среднем на 0,5-2,0%.

Исключением стала модель Rio, которая стала дороже на 0,8-1,1% в зависимости от комплектации.

Также прайсы пересмотрели Mazda, Nissan и Subaru, причем у последних подорожали большинство моделей. У компании Jeep машины стали дороже на 1,4-2,2%, а также стоимость 15 моделей переписала  BMW (на 0,5 – 5,2%).

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика