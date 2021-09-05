Компания Smart анонсировала премьеру своего самого большого SUV в Мюнхене

Полноценная презентация концепта состоится на автосалоне в Мюнхене, пока кроссовер только анонсировали.

Компании Smart показала первый видеотизер своего электрического кроссовера.

Известно, что над этой моделью работали специалисты из Geely и Mercedes-Benz. Внешность самой большой модели Smart пока не раскрывается, а в ролике можно только увидеть переднюю часть автомобиля, с большим количеством вставок из светодиодов, которые установили даже в радиаторную решетку.

Ранее автопроизводитель показывал тизерные изображения своего самого большого автомобиля. Судя по картинкам, Smart получит полноценный пятиместный салон.

Предположительно кроссовер по габаритам будет сопоставим с Mini Countryman. Сейчас известно, что в основе электрического кроссовера ляжет тележка от компании Geely.