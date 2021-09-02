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Автомобилистам в России перечислили проблемы автомобилей после ДТП

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Только в первом полугодии 2021 года сотрудниками ГИБДД было зафиксировано 165 тыс. ДТП.
Учитывались разные автомобильные аварии как мелкие, так и крупные, и как всем известно, зачастую после ДТП автовладелец старается восстановить автомобиль и продать его.

Если машина попала в так называемое мелкое ДТП, то, как правило, это никак не влияет на ее дальнейшую эксплуатацию.

Самыми опасными автомобилями на вторичном рынке являются восстановленные после серьезных ДТП, так как после удара могут быть повреждены силовые элементы кузова. Их в мастерских вытягивают, а порой заменяют на неоригинальные.

Если на таком восстановленном автомобиле снова попасть в ДТП, то силовые элементы несущего кузова уже не будут деформироваться как предусмотрено производителем, а значит у водителя и пассажиров высокие риски получить серьёзные травмы.

Специалисты советуют при покупке авто на вторичном рынке проверять его по разным базам и проводить полную диагностику с подробным осмотром кузова и систем безопасности.

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