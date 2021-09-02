«Соллерс Авто» намерен выпускать электромобили во Владивостоке

На предприятии во Владивостоке планируется запустить не только производство электрокаров, но и аккумуляторов для них.

О намерении «Соллерс Авто» начать выпускать электромобили во Владивостоке рассказал владелец компании Вадим Швецов во время осмотра интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока с участием президента РФ Владимира Путина.

По его словам, уже скоро на предприятии могут начать выпуск электромобилей. Дело в том, что после 2025 года основные рынки перейдут на нулевую углеродность, а ДВС станут прошлым веком.

Для Дальнего Востока, как отметил Швецов, это будет отличным шансом, ведь именно он является лидером в стране по покупке электрокаров.

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