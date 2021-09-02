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В России начались продажи обновленного внедорожника LADA Niva Bronto

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Модель продается в дилерских центрах в двух доступных вариантах оснащения — Luxe и Prestige.

Минимальная стоимость автомобиля составляет 917 тыс. рублей. Обновленный внедорожник ранее был доступен для заказа, а теперь компания объявила о старте «живых» продаж. В комплектации Luxe есть кондиционер, подогрев сидений и 15-дюймовые колесные диски.

В Prestige к этим опциям добавятся пластиковые бамперы, накладки на колесные арки и изменённая радиаторная решетка.

В качестве опции можно заказать окрас кузова «Камуфляж» и сертифицированное оборудование.

В отличие от прошлой версии Bronto, новинка оснащена новым блоком управления климатом, шумоизоляцией, сиденьями и панелью приборов. Цены на Lada Niva Legend Bronto пока не объявлены.

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