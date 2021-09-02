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Водителю в РФ владение личным автомобилем в первый год обойдется в 300 тысяч рублей

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Такую сумму озвучил руководитель отдела продаж одного из подразделений компании «Авилон» Павел Червяков.

Ссылаясь на слова Павла журналисты «Прайм» пишут, что в среднем стоимость владения новым автомобилем в первый год составляет 300 тыс. рублей, после расходы сократятся до 200-220 тыс. рублей с учетом расходов на бензин.

При этом отмечается, что в первую очередь это касается премиальных машин, тогда как у непримиальнымх авто стоимость владения будет ниже, но не значительно.

По подсчетам эксперта, только ОСАГО обойдет от 3,5 до 15-17 тысяч рублей, тогда как стоимость дополнительного оборудования будет достигать около 150 тыс. рублей (брызговики, защита картера, коврики и т.д.).

Добавлено, что в среднем при расходе топлива около 10 литров на 100 км пути, каждые 100 км обойдутся в 500 рублей.

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