Механика или автомат: что лучше и в чем разница

Одна из основных характеристик автомобиля – коробка передач. Автоматические коробки передач (к ним также относятся робот и вариатор) становятся всё популярнее. Производители и многие потребители делают ставку на модели с данным типом трансмиссии. Но парадокс в том, что желающих обучиться вождению на механике не становится меньше. Рассмотрим подробнее оба варианта.

Какая разница между МКПП и АКПП

Раньше все учились ездить исключительно на машинах с механическими коробками передач. И до сих пор современные автошколы предлагают на выбор 2 варианта обучения на категорию B: на право управления авто с МКПП и АКПП. Чем же они отличаются:

Цена. Автомобили с МКПП дешевле. Аналогичная ситуация и со стоимостью обучения: курс для АКПП всегда обходится чуть дороже. В автошколе «Мегаполис» разница составляет 2 000 ₽. Подробную информацию об актуальных расценках можно найти на сайте https://megapolis-car.ru/.

Динамика. Транспортные средства на механике разгоняются быстрее. Люксовые модели почти не дают ощутить разницу, а для бюджетных автомобилей это серьёзный минус.

Топливо. У машин на автомате расход всегда выше, чем у аналогичных моделей на механике.

Долговечность и обслуживание. Ресурс МКПП выше, чем у аналогичных транспортных средств с АКПП. Автомат приходится чаще менять и ремонтировать. Он более требователен к частоте замены масла, а его ремонт всегда обходится дороже.

Прочность трансмиссии и буксировка. Автомат имеет больше ограничений в вопросах буксировки или езды с прицепом. Тащить такое авто на тросе тоже нужно осторожно, с перерывами.

Управление. Многие водители утверждают, что настоящую связь с машиной можно почувствовать, только если управляешь авто на механике и сам определяешь, когда должна переключиться передача.

Может показаться, что механика во всём превосходит автомат, но и у него есть свои плюсы. Управлять авто с АКПП проще и удобнее. Особенно, в условиях большого города с напряжённым трафиком, пробками и светофорами.

Да, его не удастся завести с толкача, но эту характеристику оценит не каждый водитель. Для хрупкой девушки или солидного мужчины данный аргумент не будет весомым. Автомат изначально создавался как атрибут люксовых моделей. Сейчас его можно встретить во множестве бюджетных авто. Зато люксовые производители, за редким исключением, предлагают только автомат.

Чем отличается обучение:

если вы учитесь на механике, то сможете управлять авто с любым типом трансмиссии;

сдавать экзамены на АКПП проще, но водительское удостоверение с такой пометкой не дает права управления авто с МКПП: чтобы сесть за руль автомобиля на механике, придётся заново отправляться в автошколу.

Качество обучения не зависит от типа коробки. Теоретический блок един для всех учеников. ПДД, права и обязанности участников дорожного движения и правила безопасности никак не связаны с типом трансмиссии. Основное, на что влияет автомат или механика – вождение во время практических занятий, сдачи экзаменов и дальнейшее применение прав.

Уверены, что и близко не подойдёте к механике – выбирайте обучение на автомате. Хотите расширить свои возможности – для вас актуален курс вождения авто с МКПП.