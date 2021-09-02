Аренда автотранспорта: виды и алгоритм получения автомобиля во временное пользование

Личный автомобиль давно перестал быть роскошью, но его содержание и сопутствующие расходы существенно обременяют владельца. Да и ежедневно добираться до стоянки, гаража или парковки может быть неудобным занятием. Аренда машины в Киеве на сутки станет выгодной альтернативой как по деньгам, так и по времени. Любой понравившийся автомобиль может стать личным на срок, установленный заказчиком.

Какие авто доступны в аренду

Автомобиль — не просто средство передвижения на дальние расстояния, а отображение характера владельца, его чувство стиля или уровня достатка. В среднем за сутки люди проводят в авто по нескольку часов. Поэтому его внутреннее содержание играет не менее значимую роль.

Для аренды авто в Киеве пользуются спросом следующие кузова:

Седан — отличный выбор для официальных и частных встреч. Классическая компоновка, строгий вид и комфортабельный салон создадут впечатление успешного и стильного человека. Самыми популярными являются модели люкс и бизнес-класса от Mercedes, BMW, Toyota. На уровне с ними активно арендуются седаны эконом-класса от Volkswagen, Renault, Chevrolet для личных нужд.

Кроссовер — грамотное сочетание внедорожника и легкового автомобиля в одном кузове. Он имеет лучшую проходимость за счет высокого клиренса, устойчивой рамы, антипробуксовочной системы. Кроссоверы применяются для городского движения, загородных поездок и туризма. Лидерами на рынке являются японские и корейские автопроизводители Mitsubishi, Hyundai, Nissan.

Минивэн — лучшее решение для дальней поездки большой семьи с багажом. Вместительный салон и большое количество пассажирских мест, объемный багажник и небольшой расход топлива — главные атрибуты данного автомобиля. Чаще всего в прокате авто в Киеве популярны Volkswagen и Mercedes.

Микроавтобус — близкий родственник минивэна с большим количеством пассажирских мест. Его уместно заказывать для корпоративных поездок на отдых или туров по маршрутам. Развитые каршеринговые фирмы могут предложить клиентам микроавтобусы Mercedes, Volkswagen, Fiat.

Как получить авто в аренду

После сравнения нескольких сервисов по аренде ТС, посещения сайтов (например, driveup.com.ua ) и ознакомления с ассортиментом моделей заказчик может переходить к оформлению заказа.

Алгоритм действий всегда один:

Созвониться с менеджером сервиса или посетить их лично для согласования деталей; Прибыть по адресу с паспортом и правами вождения соответствующей категории ТС; Тщательно ознакомиться с тестом договора аренды; Осмотреть машину на наличие повреждений или несоответствий данным, прописанным в договоре; Подписать договор и взять свой экземпляр.

Нужно учесть, что после подписания договора и до окончания его действия ответственность за состояние авто лежит на заказчике. Важно вернуть автомобиль не позже установленного срока, иначе с клиента могут взыскать пеню или процент за возврат в нерабочее время.