Как выбрать зимнюю резину?

Согласно отчетам Европейской комиссии, движение на шинах, адаптированных к дорожным условиям, сокращает примерно на 46% риск столкновения из-за увеличения сцепления колес с дорогой. Хорошо известно, что зимние шины, используемые в сложных дорожных условиях (обледенение, снег, низкие температуры), значительно повышают безопасность вождения.

Зимняя резина на авто

Зимние шины содержат большее количество натурального каучука, что обеспечивает более мягкую структуру. Зимние шины также характеризуются глубоким протектором, состоящим из тысяч узких прорезей канавок в блоках протектора, которые отводят воду и предотвращают аквапланирование. Эти типы канавок впиваются в снег, лед и грязь, обеспечивая надлежащее сцепление с дорогой во время движения. Зимние автомобильные шины легко узнать по символу снежинки и горке на боковине шины. Это означает, что она соответствует критериям безопасности в зимних условиях.

Интересен тот факт, что зимние шины в том виде, в каком мы их знаем сегодня, были созданы благодаря космическим программам НАСА, в частности программе полета на Луну. Для лунных аппаратов была создана специальная резиновая смесь, которая выдерживала экстремально низкие температуры и не затвердевала под их воздействием.

Как работают зимние шины?

Зимние шины с маркировкой M + S (грязь + снег) изготовлены из резиновой смеси, которая не затвердевает при перепаде температур. Это позволяет переднему концу шины гораздо лучше сцепляться с неровной поверхностью дороги. Дренажные каналы в протекторе шире и глубже, поэтому вода, снег и слякоть более эффективно отводятся из-под шины. В свою очередь, большое количество ламелей позволяет увеличить рабочую поверхность покрышки. Большой выбор зимней резины от известных производителей здесь https://motor43.ru/shiny/catalog/s-zimnie/

Какую зимнюю резину выбрать?

В настоящее время зимние шины доступны на рынке в трех сегментах — Premium, Medium и т.н. бюджетные. Шины премиум-класса рекомендуются для использования в автомобилях большой мощности, требующих высокой эффективности торможения, отличного сцепления и способности развивать высокие скорости при сохранении высочайшего уровня безопасности. Средний класс зарезервирован специально для автомобилей, которые ездят в основном в городских агломерациях, поэтому они не развивают головокружительные скорости и не имеют больших колесных нагрузок. Шины на зиму эконом и бюджет класса – покрышки не плохого качества. Чаще всего у них качественные протекторы, которые использовались, например, в премиум классе, но на несколько лет раньше. Это недорогие зимние шины, но они хорошего качества и безопасны в использовании.