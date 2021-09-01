Hyundai опубликовала видеотизер с новым кроссовером Casper

Hyundai Casper — это новый субкомпактный кроссовер, который компания анонсировала перед запуском в Южной Корее.

Hyundai начнет принимать заказы на автомобиль в сентябре, а поставки начнутся позже в этом году.

Несмотря на симпатичный вид спереди, Casper имеет мускулистую форму в профиль. Есть четкие линии, а крылья немного выступают наружу.

По данным Asia Today, автомобиль имеет длину 3595 миллиметров — ширину — 1595 миллиметров и колесную базу — 2400 миллиметров.

Hyundai Casper получит некоторые дизайнерские решения от Hyundai Kona, но технически он будет ближе к i10.

Под капотом будущей новинки будут устанавливать литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 86 л.с. Для этого силового агрегата предложат только механическую или автоматическую коробку передач.

Известно, что в список оснащенности новинки войдут фронтальные подушки безопасности, парктроник, ABS кондиционер и салонное зеркало с функцией автозатемнения.