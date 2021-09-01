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Кроссовер Kia Sportage нового поколения для Европы представлен официально

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В июне этого года глобальная версия нового Kia Sportage официально дебютировала в сети, демонстрируя необычный дизайн и доступные параметры настройки. Теперь, почти три месяца спустя, корейский кроссовер делает свою европейскую премьеру, всего за несколько дней до публичного выступления, запланированного на IAA 2021 года в Мюнхене на следующей неделе.

Кроссовер Kia Sportage нового поколения для Европы представлен официально

Модель в целом напоминает глобальный вариант, но несколько отличается, и этому есть объяснение. Во-первых, официальные фотографии для прессы, изображают более спортивный уровень отделки салона GT Line с характерным дизайном передней панели. Например, решетка радиатора имеет шестиугольный узор, а нижняя часть бампера имеет другую компоновку и новое положение.

Кроссовер Kia Sportage нового поколения для Европы представлен официально

Однако наиболее примечательно то, что европейский Sportage короче, чем модель для других рынков. Длина автомобиля составит 2680 миллиметров по сравнению с 2755 мм для глобальной модели. Общая длина кроссовера для Европы составляет 4515 мм, что на 145 мм короче.

Кроссовер Kia Sportage нового поколения для Европы представлен официально

Отделка GT Line имеет несколько интересных изменений, в числе которых многофункциональное рулевое колесо с плоским дном, украшения из углеродного волокна на приборной панели и специальная кожаная обивка с белой строчкой и вышитой надписью GT Line.

Кроссовер будет продаваться на рынке с возможностью выбора гибридного и подключаемого модуля, а среди ДВС будут и бензиновые и дизельные моторы. Независимо от того, что вы выберете, все версии будут в стандартной комплектации оснащаться системой старт-стоп с технологией Kia ADAS, которая заранее определяет, следует ли и когда активировать систему.

Кроссовер Kia Sportage нового поколения для Европы представлен официально Кроссовер Kia Sportage нового поколения для Европы представлен официально Кроссовер Kia Sportage нового поколения для Европы представлен официально Кроссовер Kia Sportage нового поколения для Европы представлен официально

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