Кроссовер Kia Sportage нового поколения для Европы представлен официально

В июне этого года глобальная версия нового Kia Sportage официально дебютировала в сети, демонстрируя необычный дизайн и доступные параметры настройки. Теперь, почти три месяца спустя, корейский кроссовер делает свою европейскую премьеру, всего за несколько дней до публичного выступления, запланированного на IAA 2021 года в Мюнхене на следующей неделе.

Модель в целом напоминает глобальный вариант, но несколько отличается, и этому есть объяснение. Во-первых, официальные фотографии для прессы, изображают более спортивный уровень отделки салона GT Line с характерным дизайном передней панели. Например, решетка радиатора имеет шестиугольный узор, а нижняя часть бампера имеет другую компоновку и новое положение.

Однако наиболее примечательно то, что европейский Sportage короче, чем модель для других рынков. Длина автомобиля составит 2680 миллиметров по сравнению с 2755 мм для глобальной модели. Общая длина кроссовера для Европы составляет 4515 мм, что на 145 мм короче.

Отделка GT Line имеет несколько интересных изменений, в числе которых многофункциональное рулевое колесо с плоским дном, украшения из углеродного волокна на приборной панели и специальная кожаная обивка с белой строчкой и вышитой надписью GT Line.

Кроссовер будет продаваться на рынке с возможностью выбора гибридного и подключаемого модуля, а среди ДВС будут и бензиновые и дизельные моторы. Независимо от того, что вы выберете, все версии будут в стандартной комплектации оснащаться системой старт-стоп с технологией Kia ADAS, которая заранее определяет, следует ли и когда активировать систему.