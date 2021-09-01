Morgan в 2022 году представит новый 3-х колесный автомобиль

Новинка получит трехцилиндровый двигатель Ford без наддува.

Спустя всего несколько недель после создания последнего экземпляра 3-х колесного автомобиля Morgan анонсирует следующее поколение мотоциклетной модели, которая появится в следующем году.

На этих тизерных изображениях автомобиль замаскирован, но они говорят нам о многом.

Самым большим изменением является то, что открытый V-образный двигатель больше не является заметным элементом в передней части автомобиля.

Фактически силовой установки больше не видно вообще. Производитель называет автомобиль на этих фотографиях «инженерным прототипом, проходящим испытания на долговечность».

Некоторые элементы машины являются временными, и будут изменены в серийной версии.

В новом Morgan 3 Wheeler по-прежнему есть открытые компоненты подвески и рулевого управления спереди.

Вместо V-образного двухцилиндрового двигателя в новом 3 Wheeler установлен атмосферный трехцилиндровый двигатель от Ford.

Ранее сообщалось, что компания была очень близка к созданию электрической версии 3-х колесного автомобиля. Предполагалось, что она поступит в продажу в 2018 году, но компания отменила проект незадолго до того, как фактически выставить продукт в продажу.

Однако у электромобиля были не очень впечатляющие характеристики. В нем собирались использовать электродвигатель с жидкостным охлаждением мощностью всего 47 лошадиных сил, приводящий в движение заднее колесо. Аккумулятор на 21 киловатт-час обеспечил бы предполагаемый запас хода 193 км.