Lotus анонсировала выход четырех новых электромобилей

Анонс сопровождался тизерным изображением, позволяющим взглянуть на новые электрические модели.

После множества слухов и обещаний Lotus, наконец, объявила о четырех новых электромобилях, запуск которых запланирован на 2026 год.

Новые модели являются частью стратегии компании Vision80, которая описывает преобразование Lotus в глобальный бренд электромобилей в преддверии его 80-летия в 2028 году.

Первым, кто присоединится к гиперкару Evija и Emira, последнему спортивному автомобилю марки с двигателем внутреннего сгорания, станет внедорожник с нулевым уровнем выбросов, который будет создан на новой платформе и будет продаваться как «автомобиль премиум-класса».

Он дебютирует в следующем году и будет основан на архитектуре Lotus Premium, одной из четырех платформ, объявленных производителем в апреле этого года.

Мало что известно об этом новом автомобиле, хотя Lotus обещает, что он будет способен разгоняться с места до первой сотни менее чем за три секунды.

Электроэнергия для трансмиссии электромобиля будет обеспечиваться батареями на 92–120 кВтч, и в автомобиле также будет использоваться «самая передовая в отрасли высокоскоростная система зарядки электромобилей».

После запуска первого серийного внедорожника бренда, Lotus также выпустит полностью электрическое четырехдверное купе в 2023 году, а в следующем году — более крупный внедорожник. Абсолютно новый, полностью электрический спортивный автомобиль дебютирует в 2026 году и завершит линейку автомобилей.

Чтобы продвинуть свою стратегию, Lotus расширила свою деятельность, открыв новую штаб-квартиру в Ухане, Китай.

Автопроизводитель с гордостью сообщает, что на его новом заводе будет интегрированный интеллектуальный испытательный полигон, на котором автомобили будут транспортироваться с помощью автономных транспортных средств.

«Превращение Lotus из британской компании, производящей спортивные автомобили, в поистине глобальную компанию, производящую спортивные автомобили, всегда было в центре внимания Vision80, — комментирует Мэтт Виндл, управляющий директор Lotus.