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Genesis GV80 получил роскошную шестиместную модификацию

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Ранее сообщалось, что модель Genesis GV80 2022 года может получить роскошную шестиместную версию.
Слухи оказались правдой, поскольку сегодня премиальный бренд представил GV80 2022 модельного для южнокорейского рынка, который поставляется с доступным шестиместным автомобилем.

Никаких изменений на передних сиденьях нет, хотя сзади есть два отдельных сиденья, разделенных массивной центральной консолью с элементами управления аудиосистемой, подстаканниками (с функциями обогрева и охлаждения) и зарядным устройством для беспроводного телефона. Также имеется четырехзонный климат-контроль.

Кроме того, сзади есть два информационно-развлекательных экрана, обеспечивающих доступ к основной информационно-развлекательной системе автомобиля. В 2022 модельном году также появится новая система, которая поддерживает работу вентилятора климатической системы еще 30 минут после выключения и блокировки автомобиля.

Genesis GV80 получил роскошную шестиместную модификацию

Идея заключается в том, что кондиционер необходимо просушить после работы, чтобы предотвратить распространение неприятного запаха влаги.

Другие обновления для нового модельного года включают в себя беспроводные обновления для информационно-развлекательной системы, в которых как сообщили в Genesis, в будущем будут доступны новые цветовые темы и функции, а также настройки проекционного дисплея.

Также будут доступны боковые подножки с механическим приводом и прицепное устройство. И последнее, но не менее важное: четырехпоршневые тормоза модели 3,5 V6 теперь также являются стандартными для бензиновых 2,5 и 3,0 дизельных двигателей.
На внутреннем рынке GV80 2022 года будет продаваться в двух новых цветах кузова — Mauna Red и Barossa Burgundy, а также в новом сочетании городского коричневого и ванильного бежевого цветов.

Genesis GV80 получил роскошную шестиместную модификацию Genesis GV80 получил роскошную шестиместную модификацию

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