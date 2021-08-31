Genesis GV80 получил роскошную шестиместную модификацию

Ранее сообщалось, что модель Genesis GV80 2022 года может получить роскошную шестиместную версию.

Слухи оказались правдой, поскольку сегодня премиальный бренд представил GV80 2022 модельного для южнокорейского рынка, который поставляется с доступным шестиместным автомобилем.

Никаких изменений на передних сиденьях нет, хотя сзади есть два отдельных сиденья, разделенных массивной центральной консолью с элементами управления аудиосистемой, подстаканниками (с функциями обогрева и охлаждения) и зарядным устройством для беспроводного телефона. Также имеется четырехзонный климат-контроль.

Кроме того, сзади есть два информационно-развлекательных экрана, обеспечивающих доступ к основной информационно-развлекательной системе автомобиля. В 2022 модельном году также появится новая система, которая поддерживает работу вентилятора климатической системы еще 30 минут после выключения и блокировки автомобиля.

Идея заключается в том, что кондиционер необходимо просушить после работы, чтобы предотвратить распространение неприятного запаха влаги.

Другие обновления для нового модельного года включают в себя беспроводные обновления для информационно-развлекательной системы, в которых как сообщили в Genesis, в будущем будут доступны новые цветовые темы и функции, а также настройки проекционного дисплея.

Также будут доступны боковые подножки с механическим приводом и прицепное устройство. И последнее, но не менее важное: четырехпоршневые тормоза модели 3,5 V6 теперь также являются стандартными для бензиновых 2,5 и 3,0 дизельных двигателей.

На внутреннем рынке GV80 2022 года будет продаваться в двух новых цветах кузова — Mauna Red и Barossa Burgundy, а также в новом сочетании городского коричневого и ванильного бежевого цветов.