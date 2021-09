Genesis анонсировал онлайн-презентацию на 1 сентября 2021 года

О какой новинке идет речь, пока не понятно, и не исключено, что завтра просто расскажут о будущих планах компании.

Genesis анонсировал онлайн-презентацию, которая будет проведена 1 сентября. В компании опубликовали тизер с двумя линиями, но никакие подробности не раскрывают.

По одной из версий, 1 сентября будет показано новое поколение G90, по другой – планы по выпуску электрокаров.

Но есть и предположение, согласно которому автопроизводитель объявит о развитии водородных технологий.

Two lines. One vision for the future. Don’t miss our exciting announcement on September 1 at 4 PM PST. #FuturingGenesis pic.twitter.com/4CyulJcWev

— Genesis USA (@GenesisUSA) August 31, 2021