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Genesis анонсировал онлайн-презентацию на 1 сентября 2021 года

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О какой новинке идет речь, пока не понятно, и не исключено, что завтра просто расскажут о будущих планах компании.

Genesis анонсировал онлайн-презентацию, которая будет проведена 1 сентября. В компании опубликовали тизер с двумя линиями, но никакие подробности не раскрывают.

По одной из версий, 1 сентября будет показано новое поколение G90, по другой – планы по выпуску электрокаров.

Но есть и предположение, согласно которому автопроизводитель объявит о развитии водородных технологий.

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