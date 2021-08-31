Lexus отложил премьеру нового Lexus LX из-за нехватки компонентов в 2021 году

Запуск Lexus LX следующего поколения задерживается из-за трудностей с доставкой запчастей из Юго-Восточной Азии. Предполагается, что речь идет именно о полупроводниковой продукции.

Новый LX должен был дебютировать в конце 2021 года, а затем поступить в продажу в 2022 году. Но теперь не понятно, как долго отсутствие запчастей может задержать запуск новой модели.

Отказ от запуска имеет определенный смысл, потому что Toyota уже временно останавливает сборку нового Land Cruiser из-за нехватки запчастей из Юго-Восточной Азии. LX и Land Cruiser тесно связаны между собой, поэтому нехватка компонентов для одного также влияет на другой.

Между тем появились и новые подробности о грядущей новинки. В частности сообщается, что базовым для LX может остаться 5,7-литровый атмосферный V8 от нынешней модели. Более ранние слухи указывают на то, что модель получит 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом от нового Land Cruiser. Его мощность составляет 409 лошадиных сил и 650 ньютон-метров.

Предположительно, более дорогая комплектация модели — LX 750h, будет иметь гибридную установку с 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом с предполагаемой мощностью 480 л.с. и 871 Нм.

Что касается салона, то есть сообщения об установленном в нем 17-дюймовом экране мультимедиа, а также о наличии сканера отпечатков пальцев, который можно использовать для запуска двигателя.