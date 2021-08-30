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Работа заводов PSA, Opel и Fiat приостановлено из-за дефицита микросхем

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Stellantis продлевает остановки производства на заводах в Европе из-за нехватки микрочипов.

На этой неделе производство будет остановлено на заводе PSA во Франции и на предприятии по выпуску легких коммерческих фургонов Fiat SevelSud в Италии, сообщил в понедельник представитель Stellantis.

Завод в Ренне, который производит автомобили среднего размера Peugeot и Citroen на прошлой неделе, также как и завод PSA во Франции, и завод Opel в Германии, продолжат находиться в режиме простоя.

Автопроизводители все больше зависят от электронных компонентов, но сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны отрасли бытовой электроники за поставки микросхем, которые пострадали от серии сбоев в цепочке поставок во время пандемии COVID-19.

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