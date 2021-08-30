Audi тизерит новую электрическую модель Grandsphere

Новинка будет одной из трех запланированных к презентации концептов, которую покажут 2 сентября.

Audi закладывает основу для своего электрифицированного и полуавтоматического будущего с помощью трех концептов — Skysphere, Grandsphere и Urbansphere.

Автопроизводитель уже представил модель Skysphere, и теперь компания готовится к дебюту Grandsphere. Его покажут уже 2 сентября. Новый тизер демонстрирует переднюю часть автомобиля и фары, но детали дизайна остаются скрытыми.

Концепция Grandsphere разработана с использованием систем автономии 4-го уровня, что означает, что она по-прежнему оснащена ручным управлением, но основная функция концепции — доставлять пассажиров к месту назначения с комфортом. Grandsphere выглядит низким и широким, что позволяет легко сравнивать его с Audi A7 Sportback.

Audi представит концепт Grandsphere 2 сентября перед публичным показом автомобиля на автосалоне в Мюнхене, который стартует на следующей неделе. Этот концепт является частью концептуальной концепции мобильности бренда, призванной предвосхитить высокотехнологичное и роскошное будущее Audi.